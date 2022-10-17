Рубль ослаб до 65. Что дальше?

«За последние две недели произошло укрепление доллара против российского рубля. Не эпическое, конечно, но 10% – это серьёзное движение. Курс доходил почти до отметки 65 рублей/ за доллар», – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Что это было? И стоит ли ждать смены тренда на валютном рынке и ослабления рубля?

По мнению эксперта, главной причиной движения на валютном рынке на прошлой неделе были покупки со стороны участников рынка, которые в ожидании санкций против НКЦ продавали валюту.

– Объёмы были низкими, так что говорить об изменении расклада сил на валютном рынке не приходится, – считает Максим Шеин. – Собственно возобновление укрепления рубля в четверг и пятницу все вернуло в старое русло.

При этом фьючерсные контракты торгуются дешевле рынка. А это означает, что участники закладываются на дальнейшее укрепление рубля.

– Можно, конечно, сколько угодно приводить аргументов против этого, но, как правило, большие деньги не ошибаются. Я ожидал укрепления доллара осенью до 70, но похожи эти уровни мы не увидим. Ликвидность в долларе падает, спекулянтов и арбитражёров – нет, иностранцев – нет, валютных поступлений больше, чем есть спрос. Вероятность введения санкций против НКЦ всё ещё ненулевая. Видимо, ближайшее проведение обменного курса будет очень похоже на вейвлет функцию (wavelet — небольшая волна, рябь) – резюмирует эксперт.