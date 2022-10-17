Дебошир из Удмуртии обещал устроить теракт на рейсе Иркутск-Шереметьево

47-летний житель Удмуртии выражался нецензурной бранью, а также высказал заведомо ложное сообщение о своем намерении совершить акт терроризма, рассказали SIA.RU в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители осмотрели самолет и багаж. Слова злоумышленника не подтвердились. На него составлен протокол административного задержания.

«За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина привлечен к уголовной ответственности по части второй статьи 207 Уголовного кодекса», – говорят в ведомстве.