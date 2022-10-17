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Какую валюту стоит покупать в 2022?

Какую валюту стоит покупать для диверсификации, кроме евро, доллара и юаня и почему? Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин, отвечая на этот вопрос частных инвесторов, рекомендует обходить стороной евро, швейцарский франк и японскую йену, а обратить внимание на индийскую рупию.

– Я убеждён, что евро – это очень плохая валюта для диверсификации. Слабая. К тому же, может долго не прожить, –  подчеркивает эксперт. – Швейцарский франк, если коротко, то там ждите краха. Нечто подобное сейчас уже наблюдается в британском фунте.  Японская йена – однозначно нет.

При этом, по мнению Максима Шеина, индийская рупия – хорошая валюта.

– Я много раз о ней говорил, это будет сильная региональная валюта отдельной торговой экономической зоны, которая сейчас формируется при разрушении глобализации, – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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