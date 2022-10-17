ВТБ: повышение ставок по вкладам удвоило спрос на депозиты банка

ВТБ с 1 октября повысил ставки по четырем основным вкладам сроком от 3 до 12 месяцев, увеличив максимальную доходность по ним до 8,3%. За первую неделю действия новых ставок возможностью разместить свои средства под повышенный процент воспользовалось около 70 тыс. клиентов, которые открыли в банке свыше 80 тыс. таких вкладов.

«Постепенное снижение рыночных ставок вслед за ключевой ставкой не охладило интерес вкладчиков к рублевым сбережениям, поскольку депозит в рублях продолжает оставаться самым надежным инструментом накопления с оптимальным балансом доходности и ликвидности. Мы видим, что наши клиенты сохраняют высокий спрос на сберегательные продукты», - комментирует Роман Глазов, и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Повышение доходности коснулось депозитов «Вклад Первый», «Новое время», «Надежная основа» и «Выгодное начало».

Максимальную доходность – до 8,3% – годовых получат клиенты, размещающие деньги на вкладе «Надежная основа» в ВТБ Онлайн на 12 месяцев. Доходность до 8,13 % годовых вне зависимости от канала обслуживания доступна на полугодовом вкладе «Выгодное начало» для тех, кто впервые за последние полгода размещает средства в ВТБ. По краткосрочному сберегательному продукту «Вклад Первый», рассчитанному на три месяца, доходность повысилась до 7% годовых. Доходность по вкладу «Новое время» сроком 6 месяцев увеличилась до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, и до 6,87% – если средства размещаются в офисе ВТБ.

Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.