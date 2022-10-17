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ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года

ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции. Запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения.

Технология позволит переводить средства на счет, открытый в странах-партнерах, по номеру телефона. Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги поступят мгновенно.

Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность, в том числе за счет низкой тарифной политики. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП превысила 70%. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию Системы быстрых платежей.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан и страны Азии. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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