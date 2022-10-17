Банк «Открытие»: объем платежей крупного бизнеса через канал host-to-host вырос за год на треть

Корпоративные клиенты ежедневно совершают десятки тысяч транзакций напрямую из учетной системы компании благодаря технологии host-to-host. За девять месяцев текущего года по этому каналу обмена финансовыми сообщениями прошло на 30% больше платежей, чем годом ранее.

Ключевое преимущество такого способа передачи данных — быстрая оплата счетов и получение выписок в рамках «одного окна». Благодаря автоматизации рутинных процессов корпорации оптимизировали работу бухгалтерии и казначейства, поэтому скорость расчетов увеличилась в несколько раз.

Технология host-to-host банка «Открытие» универсальна: она поддерживает все востребованные форматы документов и способы интеграции. Это означает, что обмениваться финансовыми сообщениями с банком можно из любой системы управления предприятием.

«На платежи через host-to-host приходится около половины всех транзакций крупных корпоративных клиентов. При этом по объему денежных средств host-to-host в абсолютных лидерах: обороты по нему вдвое больше, чем в остальных каналах дистанционного банковского обслуживания. Это говорит о том, что крупные компании отдают предпочтение интеграции host-to-host для ежедневных расчетов и оптимизации процессов. Мы видим явный тренд на увеличение количества транзакций крупного бизнеса, поэтому наращиваем мощность современных каналов обмена финансовыми сообщениями», — отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».