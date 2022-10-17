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ВТБ активно развивает переводы и платежи через СБП в интернет-банке

ВТБ активно поддерживает переводы и платежи через СБП как в мобильном приложении, так и интернет-банке. На сегодняшний день доля переводов через СБП у физических лиц превышает 70% от всех переводов в банке, в своих повседневных расчетах их применяет каждый третий клиент ВТБ, рассказали SIA.RU в банке.

«Сегодня операции через СБП стали надежной альтернативой ушедшим из России бесконтактным сервисам оплаты. Поэтому ВТБ активно поддерживает развитие этого направления и внедрение возможности проводить операции как в мобильном приложении, так и через интернет-банк. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому сегодня уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами проходит именно через СБП. Мы приветствуем инициативу регулятора по распространению этого сервиса на рынке, поскольку у максимально широкого круга клиентов должна быть возможность осуществлять привычные операции максимально быстро и удобно», – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

Банк приветствует инициативу регулятора по распространению этого сервиса на рынке, поскольку у максимально широкого круга клиентов должна быть возможность осуществлять привычные операции максимально быстро и удобно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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