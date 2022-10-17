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Газпромбанк профинансирует строительство экотехнопарка в Усолье-Сибирском

Газпромбанк предоставит финансирование на строительство трех экотехнопарков по переработке и обезвреживанию отходов в Нижегородской, Иркутской и Томской областях. Соответствующая документация для целей финансирования проекта была подписана на полях «Российской энергетической недели – 2022».

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Проекты направлены на создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами в субъектах РФ, и полностью соответствуют целям национального проекта «Экология». Предприятия смогут утилизировать и перерабатывать порядка 150 тысяч тонн отходов повышенных классов опасности в год. Применяемые на экотехнопарках в Усолье-Сибирском, Северске и Дзержинске технологии позволят на 37% сократить количество отходов, направляемых на захоронение. Предусмотрены замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, что полностью исключает риски сброса загрязняющих веществ в окружающую среду и образования объектов накопленного вреда. Проект в Нижегородской области, комплекс «Центр», станет первым в России заводом в области переработки аккумуляторов, позволяющим реализовать замкнутый цикл производства в сфере электротранспорта внутри страны. Запустить все три предприятия в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

За реализацию проекта отвечают компании Госкорпорации «Росатом». Общий объем выделенных Банком кредитных средств составит 22,1 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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