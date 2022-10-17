Названы причины резкого снижения стоимости туров в Египет

Несмотря на горячий сезон туры в Египет подешевели. В ряде случаев цена поездки упала на 50% и составила 50 тыс. руб за недельный тур на двоих. Еще месяц назад цены на аналогичные предложения начинались от 100–110 тыс. руб. Если говорить о среднем чеке на путешествие в эту арабскую страну, то он упал по отношению к сентябрю на 22%, сообщили SIA.RU в интернет-сервисе онлайн-бронирования туров Travelata.ru.

Общий средний чек на туры в Египет, купленные в сентябре 2022, составил 154 тыс. руб., в то время как уже в текущем октябре он упал на 22%. В этом месяце поездки на Красное море уже покупали за 120 тыс. руб. Самый популярный египетский курорт Шарм-Эль-Шейх со 158 тыс. подешевел до 125 тысяч в среднем. Поездка в Хургаду стоит 115 тыс. вместо 148 тыс. руб. Подобная ситуация наблюдается на менее популярных направлениях: Макади, Сахль-Хашиш и Сома-Бей.

Конечно, цены этого года сильно отличаются от прошлогодних, тогда общий средний чек составлял около 105 тыс. руб. Однако, если учесть начало сезона и сильно подорожавшие туры в этом году, то ситуация складывается уникальная.

– Мы заметили уникальную ситуацию для данного времени года в предложениях по Египту, – комментирует Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. – Обычно в этот период спрос на отдых в стране пирамид растет и цены сохраняются на высоком уровне, однако сейчас произошло наоборот. В каких-то случаях стоимость отдыха снизилась на 50%, чаще всего это предложения с вылетом в ближайшие несколько дней. Вероятно, причиной этому стала увеличившаяся летная программа и желание египтян привлечь больше россиян в свои отели, а также падение спроса на туры в конце сентября на фоне новостей о частичной мобилизации.