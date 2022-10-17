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Обязан ли мобилизованный из Иркутской области вернуть единовременную выплату в случае невыезда на фронт?

За период мобилизации в России у многих призывников, уже на месте обучения, нашли заболевания, которые не позволяют им отправиться в зону боевых действий. В связи с этим у жителей Иркутской области возник вопрос: обязан ли призванный вернуть региональную выплату в 100 тыс. рублей при выявлении диагноза, его прокомментировал глава региона Игорь Кобзев в эфире «Вести Иркутск».

«Я не могу сейчас сказать, вернуть, не вернуть. Мне кажется это индивидуальный вопрос, потому что у нас в указе точно было написано – [предоставлять выплату – прим. ред.] тем, кто отбывает в зону специальной военной операции», – сказал Кобзев.

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Он пояснил, что если люди возвращаются, то на укомплектование придет кто-то другой. В логике этих действий нужно вернуть деньги и передать семье человека, который будет проходить сборы и дальше отправляться в зону СВО.

 

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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