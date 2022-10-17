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Премьеру второго сезона комедии «Секреты семейной жизни» иркутяне увидят 21 октября

Онлайн-кинотеатр KION от МТС объявляет о премьере второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни», сериала из линейки KION Originals. Производством продолжения радикального драмеди о семейной паре на грани развода занимаются Продюсерская компания «Среда» и KION. Продюсерами проекта выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин. Премьера нового сезона состоится 21 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION от МТС.

Первый сезон сериала «Секреты семейной жизни» вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION от МТС в апреле 2021 года. Проект был отмечен как лучший комедийный сериал на международном фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в Германии, в программе смотра было представлено 30 проектов со всего мира. Также сериал показали на 3-м российском фестивале Realist Web Fest, где он был награжден специальным призом. Это единственный в России смотр, на котором представлены лучшие веб-проекты мира.

Роли в сериале исполнили Алена Михайлова, Петр Скворцов, Федор Лавров, Регина Тодоренко, Риналь Мухаметов, Кирилл Каганович, Светлана Камынина, Никита Кологривый, Любовь Смирнова, Екатерина Стеблина, Алексей Гришин, Артур Иванов, Анна Попова, Данил Стеклов, Святослав Рогожан, Дмитрий Красилов и другие российские актеры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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