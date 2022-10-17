Названы востребованные военные специальности мобилизованных в Иркутской области

На вопрос о том, какие специальности сейчас набирают военкоматы региона ответил в эфире «Вести Иркутск» заместитель военного комиссара Приангарья Александр Лускань.

«Стрелковые специальности, разведка, разведка специального назначения, радиоэлектронной борьбы, медицинская направленность, танковые», – говорит заместитель военкома.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.