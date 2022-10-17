Сотрудницы ИркАЗа вышли в финал премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли – 2022»

Торжественное награждение 100 самых талантливых девушек из 28 компаний России и Казахстана прошло в Москве в Общественной Палате РФ. Мероприятие проводится уже во второй раз и считается одним из ярких событий отрасли.

В номинации «Наставник года» в финалисты вышли Юлия Скалкина и Наталья Кочерегина, сотрудницы Иркутского алюминиевого завода. Как говорят заводчанки, они вывели для себя единую формулу успеха – это творческий подход к решению задач, накопленные знания и профессиональное развитие в различных областях.

Юлия Скалкина, лауреат премии в номинации «Выбор жюри», руководитель направления Дирекции по персоналу ИркАЗа:

– Всегда очень волнительно и ответственно присутствовать на мероприятиях такого масштаба. Приятно, что мою работу в профессиональной и общественной жизни завода оценили по достоинству. Главной неожиданностью было узнать, что я вошла в список 15-ти финалисток, которые удостоились приза «Выбор жюри».

Наталья Кочерегина, финалист премии в номинации «Наставник года», мастер участка контроля продукции и сырья ИркАЗа:

– Такие награды всегда мотивируют трудиться и достигать новых результатов. Проведение подобных мероприятий очень важно, так как они повышают престиж женщин, работающих в промышленных отраслях. Поздравляю всех финалисток и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!

Цель премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» – отметить достижения профессионалов, которые внесли значительный вклад в развитие отраслей, ведут активную социальную деятельность, а также являются примером для коллег. В этом году было подано более 400 заявок участниц из горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных областях.

Автор текста – Диана Биктагирова