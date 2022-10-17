В Турции могут создать газовый хаб. Что это значит?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция согласна на создание нового газового хаба на базе проекта «Турецкий поток», сообщает Коммерсантъ. Такое предложение поступило от президента России Владимира Путина несколькими днями ранее. По оценке аналитиков БКС Мир инвестиций, на создание хаба может уйти от 3 до 5 лет.

– У Газпрома есть избыточные мощности по доставке газа на Черноморское побережье за счет ныне недействующего проекта «Южный поток» с пропускной способностью 63 млрд куб. м, который должен был поставлять газ в Европу через Болгарию, но в итоге был заменен на менее масштабный Турецкий поток, – комментируют аналитики. – Строительство 930-километрового газопровода «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м заняло чуть более 2,5 лет – с мая 2017 г. по январь 2020 г.

По мнению экспертов БКС, ускоренный проект потребует не менее 6 месяцев на разработку, производство труб и т.д. до начала строительства.

– Кроме того, без услуг швейцарской Allseas, оказывающей услуги по прокладке труб, сам процесс строительства может пойти медленнее. Таким образом, теоретически третья линия Турецкого потока может начать работу через 3 года, а может и через 5 лет, – резюмируют они.