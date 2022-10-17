Жители Иркутской области копят на новый автомобиль 7,2 года

Согласно данным РИА Новости, иркутяне копят на новый автомобиль, в среднем, 7,2 года, подержанный они могут купить за 4,2.

Жители Красноярского края, Новосибирской области и Бурятии смогут накопить на новый автомобиль за 6,8, 8,2 и 8,3 лет.

Даже при откладывании на покупку автомобиля 50% трудовых доходов, среднестатистическому работнику, чтобы накопить 2,3 миллиона рублей на новый автомобиль, нужно 7,6 года. И это при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе. Модельный срок накопления примерно такой же, как и год назад.

Эксперты объясняют это неплохим ростом номинальных зарплат и сильным изменением структуры продаж новых автомобилей в сторону более дешевых моделей, что позволяет сдерживать рост средней стоимости новой машины.

Эксперты отмечают, что в последнее время цены на автомобили резко выросли, а многие модели вообще невозможно купить из-за дефицита. Это сказывается на способности накопить на автомобиль, так как зарплаты растут намного медленнее, чем цены на машины.