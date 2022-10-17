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Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Пункты сбора закрываются 17 октября в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, сообщает на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», – пишет он.

Напомним, что ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что частичная мобилизация – это непрерывный процесс: «Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», – сказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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