Время не ждёт. Почему в России не строят новые ГЭС

Российская гидроэнергетика сегодня находится в парадоксальном положении, пишет «Независимая газета». Казалось бы, в условиях четвёртого энергоперехода и стремлении к углеродной нейтральности, гидроэнергетика должна стать приоритетом и активно развиваться, но этого не происходит. При этом и государство, и бизнес заявляют о заинтересованности в строительстве ГЭС, однако льготные условия финансирования предусмотрены только для ТЭС. Как отметил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, гидроэнергетика важна и нужна, но для запуска новых строек чего-то не хватает. Чего именно? На эти вопросы ответили эксперты одной из сессий «Российской энергетической недели».

Мультипликативный эффект

На один вложенный в гидроэнергетику рубль ВВП получает 2,5 рубля, мультипликативный эффект от строительства ГЭС в разы превышает любые гипотетические краткосрочные эффекты от инвестиций в тепловую генерацию, отметил глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. Государство должно активнее помогать отрасли, причем время не ждет – без практики можно потерять имеющиеся компетенции.

– Строительство новых ГЭС должно учитываться в энергостратегии, – уверен он. – Призываю к тому, чтобы они вошли в стратегию наравне с тепловыми станциями, которых большинство.

Строительство новых ГЭС создает много положительных социальных, экономических и экологических эффектов для регионов, подтверждает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей «Высшей школы экономики» Илья Долматов. Так, крупная станция мощностью 1 ГВт дает ежегодный прирост ВРП на более чем 30 млрд руб. и более 4 млрд руб. налогов в региональный бюджет, способствует занятости и повышению качества жизни. Роль ГЭС в декарбонизации пока не монетизируется, но за счет сокращения выбросов CO2 потенциальный эффект может составить порядка 5 млрд руб. Вдобавок развитие водного хозяйства, рыбоводства и других отраслей, включая туризм, в совокупности могут принести еще 300 млн руб. в год.

Привилегии не для всех

Однако сейчас в более благоприятном положении находятся ТЭС, а не ГЭС– им обеспечены выгодные государственные механизмы окупаемости проектов нового строительства и модернизации. И это несмотря на то, что ГЭС – это не только возобновляемая, но и чистая энергетика, а значит, способна играть особую роль в процессе декарбонизации.

Так, En+ Group устанавливает новое российское оборудование на своих ГЭС в рамках программы «Новая энергия» полностью на рыночных условиях, заметил Михаил Хардиков, причем за счет этого оборудования уже достигла эффекта в виде дополнительной энергии, сопоставимой с выработкой 400-мегаваттной ТЭС.

– Компания подтвердила по международной методике экологичность всех своих станций, – отметил Михаил Хардиков. – Это поможет En+ Group в достижении нулевого баланса парниковых выбросов к 2050 году – цели, установленной в соответствии с принципами, заложенными основателем компании Олегом Дерипаской.

ГЭС на каждом ручье

ГЭС не требуют топлива, их плотины рассчитаны на 100 лет эксплуатации, период между заменами основного оборудования составляет до 50 лет – в масштабах десятилетий это почти что «вечный двигатель». Кроме того, гидроэлектростанции и каскады водохранилищ незаменимы в предотвращении наводнений, считает гендиректор «РусГидро» Виктор Хмарин.

– Наши зарубежные коллеги ставят ГЭС на каждом ручье, даже на канализациях и мелиоративных каналах – везде, где поток достаточен для того, чтобы проворачивать турбину. Для России это оптимальный вид возобновляемой энергетики, – подчеркнул эксперт.

Общемировой тренд

В мире на ГЭС приходится 60% выработки всей возобновляемой генерации в мире, в то время как в России – всего 20%.

– Строительство ГЭС – это общемировой тренд: ежегодно их совокупная мощность прирастает на 20 ГВт, – обратил внимание исполнительный директор ассоциации «Гидроэнергетика России» Олег Лушников. – Это не такой стремительный рост, как у ветряных и солнечных станций, но там используются короткие деньги с быстрой отдачей, в то время как ГЭС строятся 7-10 лет, а эксплуатируются в течение 100 лет.

Объективная необходимость в развитии гидроэнергетики в России есть, констатировал председатель правления «Системного оператора Единой энергетической системы» Федор Опадчий.

– По консервативным прогнозам, увязанным с низкоуглеродной повесткой, текущая доля ГЭС в выработке электроэнергии в России – 20% – сохранится до 2050 года и далее, – напомнил он, – но для этого при растущем потреблении будут нужны дополнительные 22 ГВт новых станций. В нынешних регуляторных и рыночных условиях выполнить эти планы экономически затруднительно.

Где деньги?

Главные проблемы, по мнению Федора Опадчего, заключаются в больших капитальных затратах на строительство ГЭС и его длительных сроках.

– Нужно научиться оценивать комплексный эффект, который дают ГЭС, – считает эксперт. – Он не исчерпывается выработкой электроэнергии и мощности – следует учитывать, например, отсутствие необходимости развития магистральных сетей, как в случае с ВИЭ, противопаводковый эффект, влияние ГЭС на развитие дорожной сети (плотины станций часто используются как мостовые сооружения).

Что-то нужно делать со стоимостью капитала, уверен эксперт, потому что его привлечение на рыночных условиях не укладывается в 100-летний цикл работы станций, отметив в этой связи возможность монетизации вклада ГЭС в снижение выбросов CO2.

– В «длинных» программных документах должны появиться объекты ГЭС и под них – механизмы дешевого финансирования. В конечном счете развитие гидроэнергетики – это вопрос поиска правильной экономической модели, – резюмировал эксперт.