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Иркутская сити-ферма получит финансирование от Корпорации развития

Инвестиционный проект по созданию вертикальной фермы по выращиванию зелени и овощей при поддержке Корпорации развития Иркутской области запускает «Сибирская ферма». Компания будет выращивать томаты, перец, салат и пряные травы. К выходу на проектную мощность, в четвертом квартале 2023-го, планируется производство до 100 тонн продукции в год.

Производство планируют разместить в Ленинском округе Иркутска. Общая стоимость проекта – 98 млн рублей, из них 10 млн рублей вложит Корпорация развития региона. В рамках данного инвестпроекта планируется создать 52 новых рабочих места, сообщили SIA.RU в правительстве региона.

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– Сити-фермы – это современное, высокотехнологичное решение. Они позволяют получать урожай круглый год и замещать импортную продукцию отечественной. Такие проекты, конечно, поддерживаются на уровне Правительства региона, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Компания намерена работать с крупными оптовыми заказчиками и представителями сегмента horeca, а также с розничными торговыми сетями. 

– Корпорация развития Иркутской области поддерживает разные виды предпринимательской деятельности, в том числе агропромышленные стартапы. Наша задача – помочь запустить бизнес, который в итоге будет способствовать появлению на региональном рынке качественной местной продукции, – сказал генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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