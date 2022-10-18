​​​​​​​Предлагаемые зарплаты в Иркутской области на 9% выше, чем по России

Служба исследований hh.ru проанализировала, как средние предлагаемые заработные платы в регионах отличаются от общероссийского показателя.

По данным базы вакансий hh.ru за сентябрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата в России составляет 54 948 руб., в Иркутской области – 59 949 руб., то есть, на 9% больше.

По сравнению с сентябрем 2021 года, средние предлагаемые зарплаты в Иркутской области увеличились на 1 714 руб., в то время как общероссийский показатель вырос на 2 478 руб.

Добавим, что наиболее высокие заработные платы по итогам сентября 2022 года предлагают в Магаданской области (79 719 руб.), Чукотском АО (78 950 руб.), Ямало-Ненецком АО (76 860 руб.), Москве (76 156 руб.) и Сахалинской области (69 784 руб.). Иркутская область – на 15 месте.

«Разница в уровне зарплат зависит от особенностей экономики региона: от степени развития производства, от того, какие отрасли являются ведущими и какие конкретно предприятия ведут деятельность на территории. Как правило, чем более развита экономика региона, тем более высокие заработные платы предлагают работодатели. Кроме того, ощутимо влияет и географический фактор: регионы России сильно отличаются по климатическим условиям, а значит, и по нагрузке на здоровье работников. Чтобы компенсировать это, введены районные коэффициенты, самые высокие – в регионах Крайнего Севера. Также на уровне предлагаемых заработных плат сказывается специфика занятости: например, в регионах, где преобладает вахтовый метод, зарплаты традиционно выше», - поясняет Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Напомним, согласно опросу работодателей, который проводился в начале сентября 2022 года, 33% компаний планируют увеличить зарплаты сотрудников до конца текущего года. О планах по увеличению зарплат в 2023 году сообщили 49% работодателей.