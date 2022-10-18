Самолет Су-34 упал в районе жилого дома в городе Ейске Краснодарского края

Вечером 17 октября военный самолет Су-34 упал в районе девятиэтажного дома по улице Коммунистическая. В результате строение, в котором проживают 556 человек, загорелось. Возгорание охватило 2000 квадратных метров – с 1 по 9 этаж. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото оперативного штаба Краснодарского края

Эвакуированы 250 человек, в том числе 40 детей. Их отвезли автобусами в пункты временного размещения. Всего подготовили шесть пунктов временного размещения на 500 человек.

На место происшествия вылетел глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день у нас трое погибших, двое на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию с тяжелыми ожогами, не несовместимыми с жизнью. 19 пациентам была оказана медицинская помощь. Четверо покинули больницу – это легкие повреждения, люди, не нуждающиеся больше в медицинской помощи», – говорит Мурашко.

15 человек находились на госпитализации. Из них четверо – на искусственной вентиляции легких в связи с тяжелыми ожогами, тяжелым состоянием. Они переведены в краснодарскую краевую больницу с привлечением вертолета.