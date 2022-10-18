Три проекта представит Иркутская область на VII Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды

Это участники предыдущего конкурса, которые не стали победителями, – Саянск, Зима и Слюдянка. Решение направить эти заявки на конкурс приняли на заседании межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» под руководством губернатора Игоря Кобзева, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Иркутская область участвует в конкурсе с 2018 года. Уже реализовано пять крупных проектов, победивших в конкурсе, в Тулуне, Саянске, Свирске, Черемхове и Усолье-Сибирском. В этом году реализуются пять проектов-победителей в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Усть-Илимске и Шелехове. В августе федеральная комиссия объявила победителей конкурса. На этот раз победили проекты Черемхово, Бодайбо, Усолья-Сибирского, Железногорска-Илимского, Тулуна, – отметил Игорь Кобзев, открывая заседание.

Дополнительный Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстрой РФ проведет в 2022 году в связи с увеличением объема финансирования победителей конкурса по поручению президента России Владимира Путина. Срок предоставления заявок – 1 ноября 2022 года. Итоги будут подведены до 26 декабря.

В Слюдянке планируют создать эколого-просветительский парк развлечений и отдыха «Сказки Байкала». Для будущего парка выбрали лесной природный массив вдоль реки Слюдянка. По обе стороны территория поджата хребтами Хамар-дабана, с ущелья открываются прекрасные виды на вершины гор. При этом территория находится близко к жилой зоне, железнодорожной станции и городской инфраструктуре.

В Саянске подготовили проект благоустройства центральной городской территории «Саянские горки». Это лесной массив, являющийся связующим узлом между четырьмя микрорайонами: Олимпийский, Строителей, Центральный и Юбилейный.

В Зиме планируют создать пешеходный кольцевой бульвар «Теплая Зима». Бульвар объединит разрозненные общественные пространства, соединит две основные оси города по улицам Ленина и Тургенева с пешеходным виадуком через железнодорожные пути, соединит автостанцию с железнодорожным вокзалом.

В случае победы на конкурсе проекты благоустройства в этих городах будут реализованы в 2023–2024 годах.