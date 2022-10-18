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Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис «Лицей»

Оператор мобильной связи дарит клиентам месяц бесплатной подписки на цифровой образовательный сервис для школьников «Лицей». Материалы портала разработаны преподавателями ведущих вузов страны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, рассказали SIA.RU в компании.

Онлайн-платформа «Лицей» от «Ростелекома» объединяет материалы школьной программы и курсы по развитию. Новая подписка для клиентов Tele2 включает: 4000 уроков для учеников с 1 по 11 классы, 5500 тренажеров для закрепления знаний, развивающие лекции.

После прохождения теоретической части ученикам доступны тренажеры для закрепления знаний с интерактивными подсказками. С помощью «Лицея» выпускники могут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

В дополнение к школьной программе пользователям портала доступны курсы по интернету вещей, виртуальной реальности, робототехнике, ментальной арифметике и другим цифровым темам. Для учеников младшего возраста – обучающие мультфильмы и задания на развитие мышления. Контент «Лицея» постоянно обновляется и пополняется новыми интересными курсами и лекциями.

Первое подключение подписки для клиентов Tele2 бесплатное. Пробный период составляет 30 дней, далее стоимость услуги – 199 рублей в месяц. Подключить подписку абоненты могут в личном кабинете на сайте оператора или платформы «Лицей», а также прямо с мобильного телефона с помощью команды 155*569*1#.

Подробнее о новой подписке – на сайте tele2.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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