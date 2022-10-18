Новости

Альфа-Банк присоединился к сервису «Плати QR»

Альфа-Банк расширил возможности для оплаты в офлайн-точках. Клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение Альфа-Банка. Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом «Плати QR» от Сбера на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счёта.

С помощью QR-кодов клиенты могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.

Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по «Плати QR», по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещённой на дверях или в кассовой зоне торговой точки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании