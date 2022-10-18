Альфа-Банк присоединился к сервису «Плати QR»

Альфа-Банк расширил возможности для оплаты в офлайн-точках. Клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение Альфа-Банка. Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом «Плати QR» от Сбера на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счёта.

С помощью QR-кодов клиенты могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.

Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по «Плати QR», по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещённой на дверях или в кассовой зоне торговой точки.