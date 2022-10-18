Альфа-Банк отметил pet-friendly офисы на карте

Узнать pet-friendly офисы Альфа-Банка можно по большому стикеру с собакой на двери. А теперь метки появились и онлайн: Альфа-Банк выделил pet-friendly офисы специальными знаками – лапками животных. Чтобы их увидеть, нужно включить фильтр «Можно с питомцами» на карте в Альфа-Онлайн, на сайте и в андроид-версии приложения.

Взять с собой домашнее животное можно в любой офис, но в отмеченных есть всё необходимое для комфорта клиентов и их питомцев.

За год в pet-friendly офисах побывало 4536 животных. В Альфу приходят не только с собаками, но и с хорьками, ящерицами, ежами, улитками и даже с минипигами.

Забота о животных – одно из важных направлений социальной политики Альфа-Банка. В 2021 году в Альфе создали Альфа-Друга – бота-помощника в Telegram и горячую линию 8 (800) 222-84-46 по поддержке животных. До этого в России не было единой линии помощи животным: теперь пообщаться со специалистами можно как в чате, так и по телефону. А ещё Альфа-Банк первым открыл банковский dog-friendly коворкинг для сотрудников.