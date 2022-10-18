Новости

Банк Уралсиб сообщил об изменении условий расчета вознаграждения по программе Уралсиб Бонус

Банк Уралсиб сообщил об изменении условий расчета вознаграждения по программе Уралсиб Бонус с 1 ноября 2022 года.

– Увеличился порог задолженности для получения дополнительного одного процента - по потребительскому и автокредиту со 100 000  до 200 000 рублей, а по кредитной карте с 10 000  до 30 000 рублей. Для получения еще одного дополнительного процента необходимо иметь открытый пакет услуг, прежнее условие по наличию задолженности от 150 000 рублей по кредитной карте больше не применяется, – говорится в сообщении банка.

За октябрь бонусные рубли будут начислены в полном объеме по действующим до 01.11.2022 г. правилам. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании