Банк Уралсиб сообщил об изменении условий расчета вознаграждения по программе Уралсиб Бонус с 1 ноября 2022 года.

– Увеличился порог задолженности для получения дополнительного одного процента - по потребительскому и автокредиту со 100 000 до 200 000 рублей, а по кредитной карте с 10 000 до 30 000 рублей. Для получения еще одного дополнительного процента необходимо иметь открытый пакет услуг, прежнее условие по наличию задолженности от 150 000 рублей по кредитной карте больше не применяется, – говорится в сообщении банка.

За октябрь бонусные рубли будут начислены в полном объеме по действующим до 01.11.2022 г. правилам.