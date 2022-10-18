Примсоцбанк вырос в медиарейтингах Finmarket

Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 медиарейтинга российских банков за сентябрь 2022 года, сообщает портал Finmarket.

Таким образом, по количеству упоминаний Примсоцбанк занял 24 место, а по показателю индекса заметности – 47.

Отметим, самыми растиражированными в сентябре 2022 года стали новости банка о снижении ставки по Дальневосточной ипотеке, а также в Примсоцбанке стала ещё доступнее, а также о том, что Примсоцбанк вошёл ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России по версии издательства «Коммерсант».