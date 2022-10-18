Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 самых активных по итогам III квартала 2022 года

Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 рейтинга самых активных банковских пресс-служб по итогам III квартала 2022 года и заняла в нём 13 строчку.

Исследование проводил финансовый портал Brobank.ru. Рейтинг опирается на среднесуточную частоту добавления публикаций на сайте той или иной структуры. За попадание в самые активные пресс-службы банков III квартала 2022 года конкурировало 78 структур. Это финансовые институты, которые:



• располагают активами, позволяющими входить им в сотню крупнейших;

• добавили хотя бы одну публикацию за анализируемый период.



ТОП-40 включает в себя почти все кредитные организации, которые размещают не менее одной новости за трое суток на своем ресурсе.



*Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Самый популярный сайт рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в ТОП-5 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Деловой Мир» и тройку лидеров подгруппы «Банки». Среднемесячная аудитория на текущий момент - более 1 000 000 человек. Создан в 2014 году.