Мэр Руслан Болотов посетил мобилизованных иркутян в Кемеровской и Новосибирской областях

Глава города осмотрел военно-учебные центры, пообщался с солдатами и офицерским составом. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В эти же дни пришла фура с грузом, собранным горожанами для земляков. Термобелье, средства личной гигиены и предметы для обустройства быта распределили по подразделениям. Лекарства, собранные жителями, передали в медблоки. Медикаменты будут использоваться по необходимости.

Командир батареи Павел Безденежных рассказал мэру об условиях размещения. На «гражданке» его ждут семья и ученики – до призыва он трудился учителем физики, астрономии и трудов в гимназии №3.

– На одном этаже и офицеры, и солдаты, все вместе. В конце коридора у нас помывочная и постирочная, стоят две стиральные машины, есть душевая, – пояснил офицер.