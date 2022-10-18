«Кадровый голод» в промышленности достиг рекордных показателей

Оценка достаточности персонала предприятиями снизилась до минимума с 1996 года, пишет РБК со ссылкой на опрос Института Гайдара.

Баланс оценок предприятиями достаточности персонала (разница между ответами «более чем достаточно» и «менее чем достаточно») в октябре 2022 года упал до минус 28 процентных пунктов — это минимум за всю историю наблюдения показателя с апреля 1996 года.

Рекордный «кадровый голод» в промышленности был зафиксирован на фоне оттока кадров, вызванного как частичной мобилизацией, так и уклонением от нее, утверждает лаборатория.

Предыдущий антирекорд наблюдался в январе 2022 года (минус 24 п.п.). Тогда дефицит кадров беспокоил предприятия на фоне бурно растущей после ковидного кризиса экономики и оптимистичных планов выпуска, говорилось в январском обзоре.

Недостаток персонала наблюдается на фоне «навеса избыточных производственных мощностей», пишут авторы опроса. Показатель достаточности персонала и производственных мощностей оценивается раз в три месяца.