Россияне стали в три раза чаще страховать жильё онлайн

Онлайн-продажи программы СберСтрахования «Защита дома» выросли в 3 раза. Если год назад такой способ оформления страховки выбирали только 10% клиентов компании, то сегодня — уже 30%. Компания развивает дистанционные каналы, и это делает путь клиента простым и быстрым. В результате каждый третий полис оформляется онлайн, рассказали SIA.RU в компании.

Тем не менее многие клиенты по-прежнему обращаются в офисы за приобретением страховки. На них приходится 41% оформленных полисов — на 10 процентных пунктов меньше, чем год назад. Оставшиеся 29% продаж — альтернативные каналы, например партнёрские.

Всего же за 9 месяцев 2022 года страховку «Защита дома» от СберСтрахования подключили 700 тыс. раз. Это на 25% больше, чем годом раньше.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Программа "Защита дома" помогает клиентам защитить свою недвижимость от самых распространённых рисков, включая гражданскую ответственность перед соседями, повреждение техники и мебели. Хотя 70% полисов приходится на страхование квартир, программа не менее актуальна и для частных домов — особенно когда заканчивается дачный сезон и участки остаются без присмотра до следующего лета. СберСтрахование предоставляет высокотехнологичный сервис, с помощью которого можно оформить страховку в режиме онлайн всего за несколько кликов. И так же просто урегулировать убыток в приложении СберСтрахование».

От чего страхует программа

Страховка включает самые распространённые риски, в том числе заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.

Защитить можно квартиру, апартаменты, частный дом или дачу. В том числе мебель и вещи, которые в них находятся.

Можно ли застраховать чужую квартиру

Быть собственником жилья необязательно. Вы можете застраховать квартиру родителей, даже если сами прописаны в другом месте. Но компенсацию по страховке получит собственник жилья — тот, кому оно принадлежит.

Куда идти за полисом

Удобнее всего — онлайн: на сайте СберСтрахования в разделе «Имущество» — «Защита квартиры и дома». Или на телефоне в приложении СберБанк Онлайн — нажмите плюсик напротив вкладки «Страхование» и выберите «Защиту дома».

Но если привычнее в отделении, то купить полис можно в любом офисе Сбера.