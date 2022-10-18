Названы отрасли с самой высокой конкуренцией среди сотрудников на рынке труда

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каких отраслях россияне сильнее чувствуют конкуренцию на рынке труда, и как они повышают свою конкурентоспособность. В исследовании приняли участие 3000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Высокую конкуренцию на рынке труда ощущают 36% опрошенных. Из них 10% заняты в отрасли IT, 9% – в производстве, а 8% – в сфере бухгалтерии.

Не очень высокую конкуренцию чувствует каждый пятый респондент (21%). Чаще всего такой уровень конкуренции указывали работники производственной сферы (15%), IT (12%) и строительства (8%).

Сезонные скачки конкуренции отметили 17% участников исследования. 21% опрошенных отметили занятость в отрасли производства, 11% – в транспорте, 6% – в сфере управления персоналом.

Отсутствие конкуренции на рынке труда указали 26% респондентов. Из них 12% – работники производства, 8% – транспорта и логистики, а 7% – строительства.

Больше всего участников исследования (41%) отметили негативное влияние конкуренции, которая, по их мнению, способствует конфликтам на работе. При этом, 36% опрошенных считают, что конкуренция способна мотивировать работать лучше. 23% респондентов считают, что соперничество никак не влияет на работу.

Дополнительное обучение – самый популярный среди россиян способ повышения конкурентоспособности. Его отметили 32% опрошенных. 30% для поддержания высокого уровня конкуренции стараются чаще проявлять инициативу на работе. Еще 27% респондентов рассказали, что получают дополнительные непрофессиональные навыки.

Каждый пятый опрошенный (21%) отметил, что изучает новые перспективные профессии для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Еще 17% участников исследования улучшают резюме, а 16% стараются поддерживать хорошие отношения с начальством.

При этом каждый четвертый респондент отметил, что не делает ничего для того, чтобы улучшить свою конкурентоспособность.