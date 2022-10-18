1,26 млн новых кредитных карт выдано в сентябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2022 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,26 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,7% (в августе 2022 года – 1,36 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выданных кредитных карт, напротив, выросло на 11,6% (в сентябре 2021 года – 1,12 млн ед.), а по сравнению с февралем 2022 года - на 11,5% (1,13 млн ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в сентябре 2022 года было выдано в:

Москве (93,8 тыс. ед.),

Московской обл. (68,2 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (50,7 тыс. ед.),

Краснодарском крае (47,6 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (44,3 тыс. ед.).

В сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах РФ. При этом самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

Хабаровский край (-12,3%),

Тульская обл. (-12,2%),

Алтайский край (-10,5%),

Красноярский край (-9,8%),

Волгоградская обл. (-9,8%).

При этом в Москве и Санкт-Петербурге количество новых выданных кредитных карт за месяц снизилось меньше всего – на 4,7% и 2,2% соответственно.

«После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Рост выдачи новых кредитных карт в апреле-августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. При этом важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».