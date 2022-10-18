Кому в Иркутске в октябре готовы платить 172 тыс. рублей?

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения октября в Иркутске.

В Иркутске в октябре больше всего готовы платить главному специалисту по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений. Сотруднику предлагают зарплату от 104 до 172 тыс. рублей, полис ДМС, квартальные премии по итогам работы, оплату проезда в отпуск и предоставление санаторно -курортного лечения.

Второе место занимает вакансия заместителя начальника ПТО. Компания специализируется на промышленном и гражданском строительстве. Будущему сотруднику обещают зарплату от 80 тыс. рублей и полный соц.пакет.

На третьем месте — вакансия инженера АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическими процессами). Кандидату предлагают оплату от 75 тыс. рублей, сменный график работы, доставка служебным транспортом, профессиональный рост и спецодежду.

Также в рейтинг вошла вакансия заведующего производством в цех полуфабрикатов из слоеного теста. Сотруднику готовы платить 70 тыс. рублей, предлагают бесплатное питание и форму, а также соц.пакет.

Замыкает рейтинг вакансия менеджера по ценообразованию. Компания занимается реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции аптекам и лечебным учреждениям России. Сотруднику обещают оплату в размере 70 тыс. рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией в подборке октября в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек стало предложение для главного специалиста отдела проектирования программного обеспечения, которому предлагают 240 тыс. руб.

В октябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей. В Набережных Челнах, Хабаровске и Кирове в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, например, стоматологу-ортопеду в Хабаровске предлагают от 100 000 руб., а зубному технику-керамисту в Тюмени готовы платить 150 000 руб.

За прошедшую неделю наибольший рост спроса на персонал в относительном выражении — в службах доставок (+8%). Вакансий в сфере снабжения стало больше на 5%. Небольшой прирост спроса на персонал наблюдается в отрасли здравоохранения и сфере услуг (+2 и +1% соответственно).

Также стабилен спрос на бухгалтеров и юристов. В страховой отрасли вакансий меньше на 1%, в ритейле и HR-сфере — на 3%. Число вакансий для специалистов по маркетингу, рекламе и PR снизилось на 4%, для административно-хозяйственного персонала — на 6%.

В сфере туризма и общественного питания спрос на персонал уменьшился за неделю на 8% (высокий сезон закончился). Количество вакансий в консалтинге и образовании стало ниже на 10%, в банковской сфере — на 14%.