Правительство выделило 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21

Закупку современного оборудования, необходимого для расширения производства самолётов МС-21, профинансирует правительство РФ. Распоряжение о выделении на эти цели 15 млрд рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Первая партия оборудования должна быть законтрактована уже в текущем году, остальные – в течение последующих трёх лет, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объёме не менее 36 лайнеров в год. Эти самолёты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли свободно пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления, – сказал Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, правительство предусмотрело меры, необходимые для развития высокотехнологичных производств. Одной из таких мер является помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием.

– Это действительно позволяет форсировать сроки подготовки производственных площадей к серийному выпуску будущего флагмана нашей гражданской авиации. Для этой же цели мы предельно интенсифицировали все работы по импортозамещению 82 систем самолёта. По ряду позиций уже создали прототипы, – сообщил Денис Мантуров.

Вице-премьер также напомнил, что уже второй лайнер МС-21 проходит на данный момент испытания с отечественным двигателем ПД-14. Тем временем, первый опытный лайнер совершил уже более 100 успешных полетов.

– «Ростеху» поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с ПД-14 и с крылом из отечественных композитов. Постепенно будем наращивать объёмы, чтобы выйти к 2029 году на ежегодный выпуск до 72 машин. На лайнеры уже сформирован обширный заказ. «Аэрофлот» подписал соглашение о поставке 210 самолетов, – сказал Денис Мантуров.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что принятые решения по расширению производства МС-21 позволят не только ускорить процессы импортозамещения в рамках выпуска отечественных лайнеров, но и будут способствовать созданию в Иркутской области новых рабочих мест.

– Также это станет драйвером развития смежных производств, активизируется работа предприятий малого и среднего бизнеса. Все это, безусловно, приведет к развитию экономики региона в целом, – заявил Игорь Кобзев.