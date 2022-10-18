Квесты, опыты, эксперименты. В Иркутске при поддержке En+ Group стартовал фестиваль NAUKA 0+

В Иркутском политехе (ИРНИТУ) стартовал всероссийский молодежный фестиваль NAUKA 0+. Он проходит при поддержке российского холдинга En+ Group. В течение трёх дней, 20-22 октября, для гостей будут проходить различные выставки и мастер-классы.

Особое место в экспозиции отведено научно-познавательной программе «Энергия». Она разработана энергохолдингом совместно c красноярским музеем науки «Ньютон Парк» и включает в себя интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Все в мире – энергия» и мастер-класс «Под зеленым крылом». Посетители фестиваля узнают о возобновляемых источниках энергии, принципах работы гидроэлектростанций, роли энергетики в промышленности и производстве «зеленого» алюминия.

Кроме того, на фестивале NAUKA 0+ будут работать интерактивные площадки «Прикоснись к науке», где гости смогут увидеть интересные химические опыты или физические эксперименты, поучаствовать в боях роботов или разобраться в VR-технологиях и много чего другого, после чего наука уже не будет представляться скучным занятием. Также гости фестиваля смогут посетить конкурс по робототехнике, различные мастер-классы и квесты. Технологическое развитие молодежи стало одним из основных принципов работы En+ Group, что было заложено еще основателем компании Олегом Дерипаской.

Заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина:

– En+ Group уже несколько лет является партнером фестиваля NAUKA 0+ в Иркутске, получая большое количество положительных отзывов от его гостей. В этом году мы представляем выставку «Энергия», где доступным даже для самых маленьких гостей языком рассказывается об энергетике. Кроме того, мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с ИРНИТУ, на чьей площадке проходит фестиваль. Компания совместно с вузом проводит много проектов по популяризации профессии энергетика и целевой подготовки студентов.

Расписание программ и мастер-классов доступно на сайте ИРНИТУ (https://www.istu.edu/obyavleniya/68703/)