Цифровой банк планирует запустить девелопер «Самолет»

Первыми потребителями услуг «Самолет Финансовые Технологии» станут покупатели, которые ждут свои квартиры, сообщает «Интерфакс».

На первом этапе банк будет предоставлять сервисы на инфраструктуре компаний-партнеров, а в дальнейшем планируется переход на собственные решения.

«Создание собственного финтеха – логичный шаг в развитии экосистемы. Мы видим такие примеры, в основном, в секторе электронной коммерции, – отмечает глава нового подразделения Кирилл Гурбанов. – Мы планируем запустить первые продукты в начале 2023 года».