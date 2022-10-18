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Отец троих детей Олег Ворошилов из Черемхово погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец города Черемхово Иркутской области Олег Ворошилов погиб во время спецоперации – 18 октября на Родине его сыну был вручен орден Мужества, присужденный мужчине посмертно, сообщает мэрия.

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«Все жители города Черемхово гордятся вашим отцом, мужем. Мы никогда не забудем подвиг нашего земляка, с честью выполнившего свой воинский долг. Вечная память герою!» – сказал мэр города Вадим Семенов во время мероприятия.

Ворошилов Олег Иванович родился в 1971 году, окончил школу №32 в Черемхово, служил в рядах Вооруженных сил, работал в органах внутренних дел и на гражданских должностях. Был женат, взрослые сын и две дочери.

«В начале 2022 года Олег Иванович принял осознанное и ответственное решение: отправится освобождать жителей Донецкой и Луганской областей. Он героически сражался за свободу и независимость стариков, женщин и детей, за мир на Донбассе и Луганске. В составе полка «Ахмат», 23 апреля 2022 года, Ворошилов Олег Иванович погиб при штурме здания в городе Мариуполь. Погиб, как герой!» – сообщили в администрации.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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