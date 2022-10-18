Пока завершать мобилизацию в РФ не планируется – кабмин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 октября сообщил журналистам, что пока завершать частичную мобилизацию не планируется, пишет ТАСС.

«Пока таких решений не было», – ответил Песков на вопрос, планируется ли в ближайшее время объявить о завершении частичной мобилизации по всей России и добавил, что нет и соответствующего президентского указа.

Представитель Кремля напомнил, что Минобороны для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности, и ряд регионов констатируют, что задание выполнено.

«Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», – подчеркнул пресс-секретарь.