Братская швейная фабрика за свой счет производит вещи для мобилизованных

Мэр города Братска Иркутской области Сергей Серебренников рассказал, что местное производство – Братская швейная фабрика – шьет вещи для мобилизованных – одежду предприятие делает за свой счет.

Фото с страницы мэра Братска Сергея Серебренникова

«В далеком 2005 году администрация города помогла предприятию найти помещение для работы. И все эти годы сотрудники компании и их руководитель Ольга Михайловна Большешапова очень хорошо помогают городу. Так было и в пандемию, когда они первыми начали шить маски, которых критически не хватало. И сегодня, когда наши военные выполняют специальную войсковую задачу, они за счет собственных средств шьют нашим бойцам теплое нательное белье», – рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Например, на прошлой неделе всего за день мастерицы сшили около 800 единиц нижнего белья. «Ради этого и пару лишних часов за швейной машинкой провести не жалко», – говорят работницы фабрики.

Сразу после того как предприятие закончит пошив нательного белья, начнется новая работа: в планах изготовить спальные мешки, «чтобы нашим солдатам было комфортно отдыхать».