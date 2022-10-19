Двое директоров-бизнесменов пытались дать минлесу Приангарья взятку в 1 млн рублей

Следственное управление СКР по Иркутской области обвинило двух директоров коммерческих фирм в попытке дать взятку в 1 млн рублей министерству лесного комплекса Приангарья, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в октябре 2021 года в Иркутске директор одной коммерческой организации попросил своего знакомого – директора другой коммерческой организации, обладающему обширными личными связями в министерстве лесного комплекса Иркутской области, – помочь передать взятку через неосведомленных об их преступных намерениях лиц должностному лицу минлеса региона.

«Взятка предназначалась за совершение последним заведомо незаконных действий, выражающихся в приемке лесного участка и подписании акта приема-передачи участка без его надлежащей проверки», – рассказали в СК.

В ноябре 2021 года после передачи взятки должностному лицу, которое сотрудничало с правоохранителями, преступные действия взяткодателя и его посредника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в​ суд для рассмотрения по​ существу. Мужчин осудят по статьям «Покушение на дачу взятки в крупном размере», «Посредничество во взяточничестве в крупном размере» УК РФ.