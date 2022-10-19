Аналог Apple и Google Pay для карт «Мир» появится в России

Он станет доступен 25 октября. Об этом «Известиям» сообщили в платежной системе и кредитных организациях.

На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, который отсканирует кассир и спишет деньги за товар. Воспользоваться новым сервисом карты «Мир» смогут и владельцы смартфонов Apple — это позволит им снова оплачивать покупки без помощи «пластика».

Публикация технического релиза по новому способу оплаты картами «Мир» планируется 25 октября, сообщили «Известиям» в платежной системе. Там уточнили, что клиентам функционал станет доступен по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке.

— QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии, — пояснили в платежной системе «Мир».