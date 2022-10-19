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Иркутский центр газодобычи включен в рекордную инвестпрограмму «Газпрома»

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил увеличение инвестиционной программы на 2022 год до 1,979 трлн руб. Это на 222,061 млрд руб. (+12,6%) больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года.

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– Корректировка параметров инвестиционной программы на 2022 год связана, в первую очередь, с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), развитие мощностей газопровода «Сила Сибири», – говорится в сообщении

По заявлению компании, объем капитальных вложений  увеличится до 1 746,350 млрд руб. (рост на 319,12 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – до 109,564 млрд руб. (рост на 32,539 млрд руб.). При этом объем долгосрочных финансовых вложений сократится до 123,835 млрд руб. (снижение на 129,598 млрд руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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