Иркутский центр газодобычи включен в рекордную инвестпрограмму «Газпрома»

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил увеличение инвестиционной программы на 2022 год до 1,979 трлн руб. Это на 222,061 млрд руб. (+12,6%) больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года.

– Корректировка параметров инвестиционной программы на 2022 год связана, в первую очередь, с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), развитие мощностей газопровода «Сила Сибири», – говорится в сообщении.

По заявлению компании, объем капитальных вложений увеличится до 1 746,350 млрд руб. (рост на 319,12 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – до 109,564 млрд руб. (рост на 32,539 млрд руб.). При этом объем долгосрочных финансовых вложений сократится до 123,835 млрд руб. (снижение на 129,598 млрд руб.).