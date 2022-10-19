Сети 6G могут появиться в России

Не дожидаясь внедрения 5G, в России занялись развитием мобильной связи шестого поколения. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке; информацию подтвердил собеседник, близкий к организаторам проекта.

В России создается ассоциация, призванная объединить разработчиков оборудования для сотовой связи шестого поколения (6G), рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Ее организацией занимается руководитель Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) 5G «Сколтеха» Виталий Шуб, отметил он.

Такое объединение действительно создается, подтвердил «Известиям» источник, близкий к «Сколтеху». Идут переговоры с потенциальными участниками, среди которых отечественные производители телекоммуникационного оборудования, согласие ряда предприятий уже получено, отметил собеседник издания. Он не назвал конкретные компании.

Цель альянса — создание в РФ экосистемы разработки и производства оборудования 6G к тому моменту, когда в мире начнутся коммерческие запуски сетей нового стандарта (ожидается, что это произойдет к началу 2030-х годов), отметил собеседник «Известий».

По словам одного из источников, планируется, что ассоциация будет сформирована к концу 2022-го — началу 2023 года. В развитых странах мира на государственном уровне уже создают управляющие комитеты по развитию 6G, добавил он. В альянс планируют привлечь в первую очередь технологические компании, подчеркнул собеседник. По его словам, сейчас для операторов первостепенная задача — не развитие 6G, а поддержка уже существующих сетей 4G.