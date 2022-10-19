Zara подтвердила ведение переговоров по бизнесу в России

Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius), ушедшая из России в марте, ведет переговоры по бизнесу в РФ в поисках альтернатив. Об этом сообщает ТАСС.

– С момента приостановки своей коммерческой деятельности в Российской Федерации в марте 2022 года компания Inditex следит за ситуацией на рынке, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости своих сотрудников. С учетом этого Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив, – сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнеру из "дружественной" страны, например из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, со ссылкой на материалы Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.