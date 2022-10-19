Ликвидацию «Роснано» обсуждают в правительстве

Финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники издания.

Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях – там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании.

Такое видение перспектив «Роснано» министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к Владимиру Путину, уточнил собеседник, знакомый с содержанием письма. О том, что позиция Минфина была направлена президенту, известно и другому источнику, близкому к институту развития.

По их словам, обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны. По словам собеседников, это имущество может быть передано в другие профильные госкорпорации.

Впрочем, банкротство «Роснано» – это лишь один из вариантов, уточнил федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к компании. Есть и другой путь развития событий: продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям, говорят собеседники.

В условиях санкций, в частности ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, накопленный в «Роснано» опыт может помочь в решении задач с импортозамещением. По словам источников, пока решения о будущем госкомпании не принято. Это будет зависеть от мнения президента, подчеркнули они.