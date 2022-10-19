Промышленный туризм будут развивать в Иркутской области

Иркутская область вошла в число участников акселерационной программы по развитию промтуризма «Открытая промышленность», сообщили в правительстве региона. Ее реализуют Агентство стратегических инициатив и РАНХиГС при поддержке Минпромторга. В числе участников акселерационной программы – «Иркутская нефтяная компания», «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация», «Фабрика мороженого «Ангария», «Комбинат питания г. Иркутска»,«Азия Мьюзик Компани», «Ангарская Швейная фабрика», «Усольские узоры», «Элит Трейд» и Ангарский технопарк.

Участниками акселератора «Открытая промышленность» стали 159 предприятий из 20 регионов России. От Иркутской области была подана совместная заявка. Проект реализует министерство экономического развития и промышленности региона совместно с агентством по туризму, Молодежным правительством и Фондом развития промышленности Иркутской области, а также девятью компаниями Приангарья.

– В этом году целью акселерационной программы станет продвижение технологического и кадрового потенциала российских производителей. За полгода участники акселератора совместно с опытными экспертами, менторами, регионами-наставниками создадут проекты и решения, направленные на повышение информированности жителей России по вопросам современных промышленных технологий, качества российской продукции, массового привлечения специалистов в промышленность, повышения престижа рабочих и технических профессий, формирования новой политики открытости и диалога с потребителем, - сказал замглавы Минпромторга России и руководитель экспертного совета акселератора Алексей Беспрозванных.

Акселератор включает три образовательных модуля, практические занятия и мастер-классы, экспертное тестирование, доработку и продвижение формируемых продуктов.

Первый модуль стартует 20 октября и будет посвящен стратегическому планированию и развитию промтуризма.

– Развитие промышленного туризма сейчас интересно разным категориям бизнеса. Крупные предприятия проводят экскурсии для потенциальных сотрудников, начиная еще со школы. Малый и средний бизнес видит запрос на впечатления со стороны населения и делает промтуризм дополнительным доходным направлением. Правительство Иркутской области заинтересовано в том, чтобы в регионе появлялись новые альтернативные туристические маршруты, в том числе промышленные, ведь Приангарье – промышленный регион, и нам есть что показать. Правительству Иркутской области удалось собрать команду неравнодушных специалистов из разных сфер, которые при помощи федеральных экспертов и инструментов представят актуальные и уникальные проекты, - отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

АСИ совместно с Ростуризмом планирует создать национальные туристские маршруты промышленной направленности. Обсуждается возможность субсидирования их благоустройства. С Минтрудом и Росмолодежью идет работа над включением предприятий-участников акселератора в перечень рекомендованных для посещения с целью профориентации и стажировок. В 2022 году прогнозируемое количество посещений промышленных предприятий составит 800 тыс.