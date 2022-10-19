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Рубль к концу года может ослабнуть из-за роста импорта или снижения экспорта

Курс доллара к рублю с начала лета колеблется в узком коридоре 55-60, периодически и ненадолго покидая его пределы только для того, чтобы затем в него вернуться, рассказал «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

По мнению аналитика, базовый прогноз по курсу доллара к рублю на конец года составляет 64. Однако в случае более масштабного роста спроса на валюту или резкого сокращения притока на Мосбиржу валютной выручки от экспортеров российская валюта может показать более глубокое снижение, подытожил Сыроваткин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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