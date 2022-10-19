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Объявлен тендер на строительство школы в поселке Маркова

В Иркутской области начинается строительство общеобразовательной школы на 1550 учащихся в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования, сообщает RosTender.info.

Участок под строительство выделен в микрорайоне Березовый. Здание школы будет состоять из двенадцати блоков разной этажности. Семь из них будут выделены под обучение, два – для занятий спортом. Также предусмотрен пищеблок, центральный блок и блок для актового зала.

Подрядная организация определится по итогам открытого конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до второго ноября, с победителем заключат контракт на 2,5 млрд рублей. Школа будет введена в эксплуатацию к концу 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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