Грантовый конкурс ИНК «Энергия родной земли» стартовал в Усть-Куте

Грантовый конкурс Иркутской нефтяной компании «Энергия родной земли –2022» стартовал в Усть-Куте. Прием заявок продлится до 2 декабря 2022 года, рассказали в компании.

Цель конкурса - поддержка общественных инициатив, направленных на улучшение благоустройства территорий. К участию приглашаются некоммерческие организации (НКО), бюджетные, общественные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катанского районов.

Старт грантовым конкурсам от Иркутской нефтяной компании был дан в 2019 году, за весь период реализовано 30 инициатив в различных направлениях: образовании, спорте, среде для жизни, культуре, экологии. В 2023 году планируется увеличение грантового фонда, что позволит поддержать большее количество проектов на территориях присутствия ИНК.

- Грантовый конкурс Иркутской нефтяной компании состоится уже в четвертый раз. Реализация социально значимых идей делает комфортнее городскую среду. Меняется в лучшую сторону и качество жизни на севере региона. Социальная ответственность занимает главенствующее место в деятельности ИНК, поэтому работа по развитию территорий нашего присутствия, в том числе и в данном направлении, будет продолжаться, - отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов.

После прохождения технической экспертизы участники очно представят свои проекты. Авторам инициатив, не занявшим призовые места, будет оказана индивидуальная консультация с целью возможной подачи заявки на другие грантовые конкурсы областного и федерального уровней.