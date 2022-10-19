Активность российского рынка облигаций сосредоточится в верхних эшелонах – «Эксперт РА»

Высокорисковые эмитенты будут в трудном положении, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование «Эксперт РА».

«Мы ожидаем, что в ближайший год активность облигационного рынка сосредоточится в верхних эшелонах, где сочетание доходности и риска продолжит оставаться привлекательным и для институционалов, и для розничных инвесторов», – считают эксперты.

В то же время высокорисковые эмитенты, для которых единственным источником ликвидности служат средства частных инвесторов, будут в трудном положении. Инвесторы, которые продолжают работать с подобными эмитентами, требуют за доступ к своим деньгам большей доходности, большей прозрачности, а также лучшей IR-активности.

«Соответствовать таким параметрам многие компании не смогут или не захотят. Это значит, что бум размещений в сегменте ВДО завершен, а рынок не досчитается новых имен. Для действующих эмитентов ВДО каждое погашение, требующее рефинансирования, станет проверкой на выживаемость. Мы называем эту ситуацию проблемой-2023 и ждем, что она будет стоить рынку 20-25 дефолтов в течение года», – считают в агентстве.